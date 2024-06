Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ipsen: nouvelles données positives dans la CBP information fournie par Cercle Finance • 05/06/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - Ipsen indique avoir présenté pour la première fois, au congrès de l'European Association for the Study of the Liver (EASL), de nouvelles données démontrant l'efficacité durable d'elafibranor dans le contrôle de la progression de la cholangite biliaire primitive (CBP).



Ces nouvelles données de l'essai ELATIVE de phase III révèlent que 70% des patients traités par elafibranor ont atteint le critère d'évaluation composite du ralentissement de la progression de la maladie, mesuré par la réponse biochimique après 78 semaines.



En outre, les données issues de la section relative au prurit (démangeaisons) montrent le potentiel d'elafibranor en termes d'amélioration de la qualité de vie liée aux démangeaisons chez les patients présentant un prurit modéré à sévère.





