Ipsen: nouvelle présidente pour l'Amérique du Nord

(CercleFinance.com) - Ipsen annonce la nomination de Keira Driansky en tant que vice-présidente exécutive et présidente Amérique du Nord, à compter du 13 mai, succédant à Stewart Campbell qui quittera le laboratoire pharmaceutique pour poursuivre d'autres opportunités.



Ancienne chercheuse scientifique, Keira Driansky apporte au groupe une vaste expérience en matière de direction d'équipes commerciales, de développement et d'investissement dans l'ensemble du secteur de la santé.



Elle rejoint Ipsen, dont elle intégrera l'executive leadership team (ELT), après avoir travaillé chez AstraZeneca, où elle a passé les 13 dernières années à diriger des équipes aux Etats-Unis, en Europe et dans des fonctions globales.





Valeurs associées IPSEN Euronext Paris +1.14%