Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ipsen: nouvelle directrice médicale nommée information fournie par Cercle Finance • 24/04/2023 à 08:55









(CercleFinance.com) - Ipsen annonce la nomination de Sandra Silvestri en qualité de vice-présidente exécutive, directrice médicale, responsable des affaires médicales monde et de la pharmacovigilance, à compter du 5 mai, succédant à Steven Hildemann qui quittera le groupe pharmaceutique.



Sandra Silvestri sera membre de l'executive leadership team et reportera directement au directeur général David Loew. Elle apportera de nombreuses années d'expérience médicale dans l'industrie biopharmaceutique mondiale.



Médecin spécialisé en endocrinologie et en maladies métaboliques, elle rejoint Ipsen après avoir travaillé huit ans chez Sanofi. Depuis 2020, elle occupait le poste de senior vice-présidente, chief medical officer de la business unit médecine générale monde.





