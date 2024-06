Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ipsen: nouveau directeur des affaires institutionnelles information fournie par Cercle Finance • 06/06/2024 à 14:51









(CercleFinance.com) - Ipsen annonce la nomination de Josep Catllà en tant que Vice-Président Exécutif et Chief Corporate Affairs Officer (directeur des affaires institutionnelles), à compter du 19 août 2024.



Il reportera directement au Directeur Général d'Ipsen, David Loew, et sera membre de l'Executive Leadership Team (ELT).



Josep Catllà rejoint Ipsen après avoir travaillé chez Sanofi pendant 14 ans à des postes de direction au niveau national, régional ainsi qu'au siège du groupe.



Par ailleurs, Ipsen fait savoir que Gwenan White, qui exerce la fonction de Vice-Présidente Exécutive, Communications, Affaires Externes et Développement Durable depuis trois ans, s'apprête à quitter la société.









