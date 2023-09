Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ipsen: nomination d'une nouvelle directrice de la R&D information fournie par Cercle Finance • 01/09/2023 à 08:15









(CercleFinance.com) - Ipsen annonce la nomination de Christelle Huguet au poste de vice-présidente exécutive, directrice de la recherche et du développement (R&D), succédant à Howard Mayer qui quittera le groupe le 22 septembre pour prendre sa retraite.



Christelle Huguet fera partie de l'executive leadership team et reportera au directeur général David Loew. Elle a rejoint Ipsen en mai 2020 en tant que vice-présidente senior, directrice de la recherche, de l'innovation externe et du développement précoce (REED).



Le laboratoire souligne qu'elle a mis en place une organisation REED flexible et dynamique au niveau mondial, structurée autour des trois aires thérapeutiques d'Ipsen, à savoir l'oncologie, les maladies rares et les neurosciences.





Valeurs associées IPSEN Euronext Paris -0.08%