Ipsen : nomination d'un chief medical officer

(CercleFinance.com) - Ipsen a annoncé la nomination du docteur Steven Hildemann en tant que vice-président exécutif, chief medical officer, responsable des affaires médicales monde et de la pharmacovigilance, à compter du 1er mars prochain. Basé à Paris, Steven Hildemann reportera directement à Aymeric Le Chatelier, directeur général d'Ipsen, et sera membre de l'executive leadership team. En collaboration avec la R&D, il pilotera la production de données d'essais cliniques post-lancement. Avant de rejoindre le laboratoire biopharmaceutique, il a occupé plusieurs fonctions de direction dans la bioéthique scientifique et créé une start-up de santé numérique innovante spécialisée dans le traitement du cancer.

Valeurs associées IPSEN Euronext Paris 0.00%