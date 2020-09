Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ipsen : nomination d'un chief business officer Cercle Finance • 25/09/2020 à 07:52









(CercleFinance.com) - Ipsen annonce la nomination de Philippe Lopes-Fernandes en qualité de vice-président exécutif, chief business officer, à compter du 1er octobre, poste pour lequel il sera basé à Cambridge, dans l'Etat américain du Massachusetts. Philippe Lopes-Fernandes sera responsable de toute l'activité business développement et gestion des partenariats, reportera directement à David Loew, directeur général, et sera membre de l'executive leadership team. Avant de rejoindre le laboratoire pharmaceutique français, il a travaillé chez Merck KGaA où il était devenu vice-président senior, directeur mondial du business développement et de la gestion des partenariats.

