Ipsen: nomination d'un administrateur indépendant

(CercleFinance.com) - Ipsen annonce la cooptation de Pascal Touchon en tant qu'administrateur indépendant au sein de son conseil d'administration à compter du 4 octobre, à la suite de la décision de Paul Sekhri de se retirer à la même date en raison d'autres engagements professionnels.



Cette nomination sera effective pour la durée restante à courir du mandat de Paul Sekhri, jusqu'à l'AG de 2026. Pascal Touchon sera membre du comité des nominations, du comité d'innovation et de développement ainsi que du comité d'audit.



Actuellement PDG d'Atara Biotherapeutics, Pascal Touchon a auparavant occupé plusieurs postes de direction chez Novartis et Servier, et a également siégé au conseil d'administration de différentes sociétés de biotechnologies.





