Ipsen: les conseils des analystes après l'accord Genfit information fournie par Cercle Finance • 27/12/2021 à 14:56

(CercleFinance.com) - Ipsen et Genfit ont annoncé un partenariat stratégique à long terme pour initier une collaboration globale, avec l'acquisition par Ipsen d'actions Genfit nouvellement émises, représentant 8% du capital post-émission, via un investissement de 28 millions d'euros.



L'accord confère à Ipsen une licence globale exclusive pour développer, fabriquer et commercialiser le médicament expérimental elafibranor de Genfit, destiné aux personnes atteintes de cholangite biliaire primitive (CBP).



Le partenariat accorde aussi à Ipsen l'accès aux futurs programmes cliniques menés par Genfit et associe l'expertise scientifique ainsi que les technologies propriétaires de Genfit dans les maladies du foie aux capacités de développement et de commercialisation d'Ipsen.



Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 97 euros sur Ipsen, après l'annonce du partenariat stratégique à long terme pour une collaboration mondiale avec Genfit.



'Si le titre a mal réagi ce nous semble être davantage explicable par l'image de Genfit ou le prix qui se justifie par la Phase 3, selon nous, mais le rationnel du deal nous semble intéressant pour le pipeline d'Ipsen', juge l'analyste.



Oddo explique notamment qu'il croit à un risque/reward positif pour elafibranor dans la cholangite biliaire primitive, 'pathologie chronique progressive qui se diagnostique bien et dont la prévalence est malgré tout significative'.



Berenberg a démarré pour sa part le suivi du titre Ipsen avec une recommandation 'conserver' et un objectif de 93 euros dans le cadre d'une initiation sur plusieurs moyennes capitalisations européennes, dont le belge UCB.



Dans sa note, le bureau d'études allemand estime que les fondamentaux du secteur pharmaceutique sont 'sains' et 'pérennes'.



'Pour ce qui concerne les moyennes capitalisations européennes, nous prévoyons une croissance moyenne annuelle de 6% au niveau des ventes et de 8% au niveau des bénéfices pour les cinq années qui viennent', précise l'intermédiaire.



Berenberg affiche un conseil d'achat sur UCB et Lundbeck et recommande de 'conserver' les titres Ipsen et Vifor.