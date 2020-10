Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ipsen : le titre se distingue après un relèvement de conseil Cercle Finance • 26/10/2020 à 10:22









(CercleFinance.com) - L'action Ipsen gagne près de 3% et signe la plus forte hausse de l'indice SBF 120 lundi matin à la Bourse de Paris, portée par le relèvement du conseil de Barclays, qui recommande désormais de 'surpondérer' le titre. Si le monde est devenu, au cours des sept derniers mois, un endroit plus 'incertain' selon les termes du broker, le groupe biopharmaceutique français a lui, au contraire, vu ses perspectives s'améliorer grâce à des programmes cliniques encourageants et à l'arrivée d'une nouvelle direction, notent les analystes de Barclays, qui affichent un objectif de 96 euros. L'intermédiaire cite comme récents déclics les résultats positifs de l'étude de phase III évaluant cabozantinib chez des patients atteints d'un carcinome rénal avancé, puis la nomination de David Loew au poste de directeur général. Le titre Ipsen avance actuellement de 2,5%, dans un environnement de marché pourtant mal orienté puisque le SBF 120 abandonne 0,5%.

Valeurs associées IPSEN Euronext Paris +1.88%