Ipsen: le titre s'envole, UBS confirme son conseil

(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de plus de 4% en fin de journée profitant de l'analyse positive d'UBS.



UBS confirme son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 145 E après l'approbation de l'Elafibranor aux États-Unis par la FDA. Cet objectif de cours représente un potentiel de hausse de +18%



' Elafibranor a reçu l'approbation des Etats-Unis pour la CBP 2L. Le timing et l'homologation sont conformes aux attentes ' indique UBS.



Cette indication a été approuvée selon une procédure accélérée sur la base de la diminution du taux de phosphatases alcalines (ALP). L'amélioration de la survie ou la prévention des événements de décompensation au niveau du foie n'ont pas été démontrées.



' Ipsen a démontré des améliorations statistiquement significatives en termes de réponse biochimique par rapport à l'AUDC seul. Il représente à ce titre une option thérapeutique très attendue et le premier nouveau médicament contre la CBP depuis près de dix ans. ' a indiqué le groupe.





Valeurs associées IPSEN 125.80 EUR Euronext Paris +4.05%