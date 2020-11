Ipsen : Le titre pourrait se reprendre (6F58S)

(Zonebourse.com) Le titre Ipsen est récemment revenu au contact de la zone des 75.65 EUR, niveau qui a engendré une reprise technique à plusieurs reprises. Cette zone de cours pourrait de nouveau jouer son rôle et permettre à la valeur de rebondir en direction des 85 EUR, zone de convergence avec la moyenne mobile à 50 jours. On pourra donc se positionner acheteur par l'intermédiaire du turbo CALL 6F58S Société Générale qui cote 0.85 EUR. Le potentiel de gain est de l'ordre de 42% pour ce produit dérivé et le seuil d'invalidation théorique, fixé initialement vers 73 EUR, limitera le risque à -28%. Nous assurons le suivi des produits proposés et rédigeons une nouvelle recommandation pour la sortie de la ligne (sauf en cas de désactivation). A ce titre, les objectifs et seuils d'invalidation sont indiqués à titre informatif et peuvent évoluer en fonction des conditions de marché et de nos convictions. Zonebourse.com - Laurent Polsinelli