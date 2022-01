Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ipsen: le titre pénalisé par la dégradation de JPMorgan information fournie par Cercle Finance • 04/01/2022 à 17:28









(CercleFinance.com) - L'action Ipsen s'apprêtait à terminer la séance de mardi parmi les plus fortes baisses de l'indice SBF 120, JPMorgan ayant abaissé son conseil de 'surpondérer' à 'neutre' sur le titre.



Dans une note consacrée aux valeurs européennes de la pharmacie et des biotechnologies, le broker évoque un profil risque/rendement devenu moins favorable pour le laboratoire français avec l'arrivée de versions génériques de Somatuline et l'apparition d'incertitudes concernant l'éventuelle approbation du palovarotène dans la fibrodysplasie.



Son objectif de cours est ramené en conséquence de 100 à 80 euros.



A 17h25, le titre Ipsen perdait plus de 0,7%.





Valeurs associées IPSEN Euronext Paris -0.46%