Ipsen : le titre en hausse après un relèvement de BofA

(CercleFinance.com) - Le titre Ipsen s'inscrit en forte hausse lundi à la Bourse de Paris, après un relèvement de recommandation de Bank of America. Le broker américain est en effet passé de 'neutre' à 'achat' sur le titre du groupe biopharmaceutique français en portant son objectif de cours de 70 à 90 euros, optimiste quant aux ventes de Cabometyx, l'anticancéreux du groupe. BofA dit avoir revu à la hausse sa prévision sur les ventes annuelles du médicament, qui pourraient atteindre selon lui 1 milliards d'euros par an, contre une précédente prévision de 600 millions. 'Dans l'ensemble, nous considérons que Cabometyx pourrait constituer un nouveau moteur de croissance crédible, susceptible de permettre à Ipsen de sortir des affres des 12-18 derniers mois', explique le courtier. 'Nous apprécions également le directeur général récemment nommé, David Loew, qui affiche un solide CV dans l'industrie pharmaceutique', ajoute la banque américaine. Vers 13h45, l'action Ipsen grimpait de 3,7%.

