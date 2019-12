Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ipsen : le titre dans le rouge après une décision de la FDA Cercle Finance • 06/12/2019 à 10:30









L'autorité de santé américaine vient de suspendre deux études avec Palovarotène. (Crédits photo : Adobe Stock) (CercleFinance.com) - Le titre du groupe Ipsen recule de 21% ce matin, après une décision prise par la FDA (Food and drugs administration) américaine concernant deux études évaluant le candidat médicament expérimental Palovarotène. Ces deux études s'intéressaient aux effets du Palovarotène dans le traitement chronique de la fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP) et des ostéochondromes multiples (MO). Une suspension clinique partielle de celles-ci a été décidée. Que s'est-il passé ? "La suspension clinique partielle concerne les enfants (patients de moins de 14 ans) (...). Les autorités réglementaires américaines autorisent la poursuite des études dans le traitement des patients âgés de 14 ans et plus. La suspension clinique partielle a été décidée sur la base de récents rapports de sécurité remis par Ipsen aux autorités réglementaires américaines concernant des cas de fermeture précoce du cartilage de croissance chez des enfants atteints de FOP et traités par palovarotène", explique Ipsen. Dans l'attente d'informations complémentaires La FDA reste ainsi dans l'attente de l'examen d'informations complémentaires sur ces événements. Elle envisage par ailleurs de demander des informations supplémentaires dans les 30 prochains jours, précise Ipsen. S'interrogeant sur "la remise en cause (partielle)" d'un "produit majeur du pipeline", Oddo BHF a annoncé ce matin abaisser sa recommandation à neutre, après avoir été à l'achat sur la valeur. De plus, il corrige largement son objectif de cours, de 114 à 90 euros. "Les craintes nouvelles autour de la dernière molécule innovante du pipeline d'Ipsen risquent de pénaliser l'action et le titre menace d'être déserté pour encore quelques temps. Cet épisode risque de rappeler l'échec d'Ipsen sur Tasquinimod dans le cancer de la prostate (en 2015) et les échecs subis par plusieurs laboratoires dans leurs recherches sur la maladie de l'homme de pierre. Le titre sort de notre Top Picks List", commente le broker.

Valeurs associées IPSEN Euronext Paris -21.27%