Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ipsen : le projet IPN-1087 cédé au canadien Fusion Cercle Finance • 02/03/2021 à 14:21









(CercleFinance.com) - Fusion Pharmaceuticals a annoncé mardi avoir trouvé un accord en vue de faire l'acquisition d'une plateforme de recherche découverte par Ipsen pour le traitement des tumeurs solides. La biotech canadienne précise qu'elle entend développer la propriété intellectuelle et les actifs du projet IPN-1087 afin d'en faire un traitement de précision ciblé contre le cancer du pancréas et le cancer colorectal. Aux termes de l'accord, Fusion versera 400.000 de ses actions ordinaires à Ipsen, puis 200.000 titres en fonction de la réalisation de certains objectifs stratégiques. Fusion devrait également s'acquitter de 67,5 millions d'euros en cas de l'obtention d'autorisations réglementaires, ainsi que des royalties sur les ventes et d'autres paiements commerciaux pouvant atteindre 350 millions d'euros.

Valeurs associées IPSEN Euronext Paris 0.00%