IPSEN : le Directeur général David Meek démissionne

(AOF) - Ipsen annonce la démission de David Meek de son poste de Directeur général. ll quittera le Conseil d'administration du groupe biopharmaceutique à compter du 31 décembre 2019 pour poursuivre une nouvelle opportunité professionnelle et rejoindre FerGene en qualité de PDG. Le Conseil d'Administration a décidé de nommer Aymeric Le Chatelier, actuellement Vice-Président exécutif, Directeur financier Groupe en tant que Directeur général par intérim.

La création d'un " Bureau du Directeur général " rassemblant Harout Semerjian, Executive Vice-President & Chief Commercial Officer et Richard Paulson, Executive Vice-President and Chief Executive Officer of Ipsen North America, et travaillant en étroite collaboration avec le Directeur général par intérim et le Conseil d'Administration assurera la transition.

Le Conseil d'administration a demandé au Comité des nominations, présidé par Carol Xueref, de mener un processus de recherche afin d'identifier le prochain Directeur général.