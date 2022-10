Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ipsen: la FDA reporte la réunion de son Comité consultatif information fournie par Cercle Finance • 25/10/2022 à 16:45









(CercleFinance.com) - Ipsen fait savoir que la Food and Drug Administration (FDA) des Etats-Unis a annoncé sa décision de reporter la réunion du Comité consultatif sur les traitements des maladies endocriniennes et métaboliques concernant le médicament expérimental palovarotène, initialement prévue le 31 octobre.



Le report est lié à une nouvelle demande d'informations de la part de la FDA sur les données des essais cliniques sur le palovarotène, et ne concerne aucunement le profil de sécurité du médicament, précise Ipsen.



Le groupe biopharmaceutique indique s'employer actuellement à traiter cette demande et se ditdéterminé à proposer des options de traitement innovantes à la communauté des patients atteints de fibrodysplasie ossifiante progressive.



'Nous travaillerons rapidement avec la FDA pour atteindre au plus vite notre objectif', ajoute Ipsen.



Dans ce contexte, une nouvelle date de réunion du Comité consultatif devrait être confirmée prochainement.





Valeurs associées IPSEN Euronext Paris -5.36%