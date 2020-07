Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ipsen : hausse de 5% du résultat net des activités semestriel Cercle Finance • 30/07/2020 à 07:32









(CercleFinance.com) - Le laboratoire pharmaceutique Ipsen dévoile pour le premier semestre 2020 un résultat net des activités en hausse de 5% à 297 millions d'euros et une marge opérationnelle des activités améliorée de 0,8 point à 32,3% des ventes. A 1,27 milliard d'euros, le chiffre d'affaires a augmenté de 3,1% en publié comme à taux de change constant, porté par la croissance hors effets de changes de 5,9% des ventes en médecine de spécialité grâce à Somatuline (en hausse de 16,4%). Pour 2020, Ipsen prévoit désormais une croissance des ventes supérieure à 2% à taux de change constant, et une marge opérationnelle des activités supérieure à 30% des ventes, objectifs qui 'supposent une reprise progressive des activités suite à la pandémie'.

Valeurs associées IPSEN Euronext Paris -1.04%