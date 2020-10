Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ipsen : hausse de 2,2% des ventes à TCC au 3e trimestre Cercle Finance • 22/10/2020 à 07:30









(CercleFinance.com) - Ipsen publie une croissance des ventes du troisième trimestre 2020 de 2,2% à taux de change constant (-1,8% en données publiées à 633,3 millions d'euros), portée par la croissance de 5,1% en médecine de spécialité, malgré l'impact continu de la Covid-19. Les bonnes performances réalisées au troisième trimestre ont ainsi permis au laboratoire pharmaceutique d'enregistrer une croissance des ventes de 2,8% à taux de change constant (ventes publiées en croissance de 1,5%) depuis le début de l'année. Ipsen confirme ses objectifs 2020 d'une croissance des ventes supérieure à 2% à taux de change constant, avec un impact défavorable des devises anticipé de l'ordre de 1,5%, et d'une marge opérationnelle des activités supérieure à 30% des ventes.

Valeurs associées IPSEN Euronext Paris 0.00%