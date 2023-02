Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ipsen: hausse de 18% du BPA des activités annuel information fournie par Cercle Finance • 09/02/2023 à 07:25









(CercleFinance.com) - Ipsen publie au titre de 2022 un BPA des activités en hausse de 18,4% à 10,51 euros, et une marge opérationnelle des activités en retrait de 0,3 point à 36,9%, pour un chiffre d'affaires en croissance de 14,4% à 3,02 milliards (+8,5% à taux de change constant).



Hors effets de changes, le laboratoire pharmaceutique affiche des ventes pour ses plateformes de croissance en augmentation de 20,9%, alors que celles de Somatuline (lanreotide) se sont inscrites en baisse de 5,6%.



Un dividende stable à 1,20 euro par action sera proposé pour l'exercice écoulé. Pour 2023, Ipsen vise une croissance des ventes totales supérieure à 4% à taux de change constant, ainsi qu'une marge opérationnelle des activités d'environ 30%.





