Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ipsen: gagne plus de 5% vers les 96E, les 97,3E en vue information fournie par Cercle Finance • 11/02/2022 à 16:23









(CercleFinance.com) - Ipsen gagne plus de 5% vers les 96E : le titre valide le franchissement de la résistance des 93,3E des 11/6 puis 13 et 16/17 décembre.

C'est un signal positif positif majeur avec un 1er objectif à 97,3E, l'ex-gap du 5/12/2019 puis les 105,2E, l'ex-zénith du 27/11/2019.





Valeurs associées IPSEN Euronext Paris +6.42%