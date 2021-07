Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ipsen : gagne plus de 1%, un broker en soutien Cercle Finance • 16/07/2021 à 16:40









(CercleFinance.com) - Le titre Ipsen gagne plus de 1% à Paris, porté par une analyse de Oddo qui maintient sa note de 'surperformance' sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 89 euros. Hier soir, Ipsen a annoncé avoir conclu un accord de licence exclusive avec le laboratoire suédois IRLAB, obtenant ainsi les droits mondiaux sur le mesdopétam, un produit qui, en phase 1b et 2a, a montré 'une activité prometteuse dans la lutte contre la maladie de Parkinson (MP)'. L'accord prévoit qu'Ipsen verse 363 M$ dont 28 M$ immédiatement, puis jusqu'à 335 M$ de paiements additionnels soumis à l'atteinte d'étapes de développement et réglementaires et à la commercialisation, ainsi qu'un pourcentage 'low double digit' sur le CA net. Oddo souligne que si l'opération apparaît saine - car elle contribue à solidifier le pipeline - elle comporte aussi une part d'incertitude (élargissement des aires thérapeutique, maladies rares / SNC, risque accru ?). Par ailleurs 'il semble certain que les charges de R&D vont augmenter, possiblement aussi, les charges commerciales', indique le broker qui anticipe une 'réaction de court terme sans doute mitigée'.

Valeurs associées IPSEN Euronext Paris +1.89%