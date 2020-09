Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ipsen : forte présence au congrès 2020 de l'ESMO Cercle Finance • 14/09/2020 à 14:35









(CercleFinance.com) - Ipsen annonce que de nouvelles données d'essais cliniques et en vie réelle feront l'objet de plusieurs présentations orales et de posters au congrès 2020 de l'European Society for Medical Oncology (ESMO), qui se déroulera du 19 au 21 septembre, en ligne. 'Les résultats de ces 17 abstracts reflètent l'engagement d'Ipsen dans la recherche en oncologie et dans sa mission d'apporter des solutions de traitement adaptées aux patients ayant d'importants besoins non satisfaits', explique le laboratoire pharmaceutique. Il ajoute que 'des données prometteuses seront dévoilées sur plusieurs cancers dont le carcinome du rein, le cancer du poumon à petites cellules, l'adénocarcinome canalaire pancréatique, le cancer de la prostate et diverses tumeurs neuroendocrines'.

