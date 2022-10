Ipsen : forte croissance de ses ventes sur 9 mois

(AOF) - Ipsen a annoncé que ses ventes totales sur ses 9 premiers mois d'activité ont atteint 2,208 milliards d'euros, en hausse de 9,5% à taux de change constant, ou de 15,5% en données publiées, tirée par les plateformes de croissance avec Dysport , Décapeptyl, Cabometyx et Onivyde en hausse de 20,8. Les ventes de Somatuline sont en baisse de 2,8%. Au troisième trimestre, le groupe biopharmaceutique indique que sa croissance des ventes totales s'élève à 7,6% à taux de change constant, ou de 16,0% en données publiées. Ipsen confirme par ailleurs ses objectifs financiers annuels pour 2022.

Cette croissance au troisième trimestre est portée par celle de ses ventes de Dysport de 43,3%, partiellement impactée par la baisse des ventes de Somatuline de 9,8%.

Ipsen a confirmé ses objectifs financiers pour l'exercice 2022 avec une croissance de ses ventes totales supérieure à 7% à taux de change constant. Sur la base des taux de change moyens en septembre 2022, Ipsen anticipe un impact additionnel favorable des devises de l'ordre de 6% sur les ventes totales du Groupe. Il envisage aussi une marge opérationnelle des activités supérieure à 36% des ventes totales du groupe.

David Loew, Directeur général d'Ipsen, a déclaré : " Nos plateformes de croissance ont enregistré une progression des ventes à deux chiffres, reflétant l'amélioration de notre exécution commerciale et la solidité de notre portefeuille".

Ipsen prévoit de publier ses résultats annuels le 9 février 2023

Points clés

- 3ème biopharmaceutique français spécialisé focalisé sur l’innovation et la médecine de qpécialités, créé en 1929 ;

- Chiffre d’affaires de 2,9 Mds€ réparti entre la médecine de spécialité pour 92 % (dont l’oncologie pour 75 %), les neurosciences pour 15 %, les maladies rares pour 2 % et le reste en santé familiale (Smecta, Forlax, Fortrans...), pôle cédé en 2022 ;

- Présence internationale majoritairement en Europe (50,2 %) et aux Etats-Unis (32 %) ;

- Vision : être une biopharmaceutique leader dans les médicaments en oncologie (Cabometyx, Décapeptyl, Onivyde, Somatuline ), maladies rares (NutropinAct et Increlex) et neurosciences (Dysport) via la R&D et les partenariats scientifiques ;

- Capital contrôlé par les familles fondatrices Beaufour (54 % des actions et près de 70 % des droits de vote) et par la famille Swabe pour 4,34 %, Marc de Garidel présidant le conseil de 10 membres, David Loew étant directeur général ;

- Solidité du bilan avec, à fin juin, des capitaux propres de 3,1 Mds€, un effet de levier de la dette inférieur à 1 et une trésorerie de 1 Md€ qui sera renforcée par la cession du pôle santé familiale pour 350 M€, finançant l’acquisition d’Epizyme.

Enjeux

- Stratégie 2024 capitalisant sur la médecine de spécialité aux objectifs rehaussés : visant 4 à 6 % de croissance annuelle du chiffre d'affaires, réduction des frais administratifs et généraux et progression des efforts de R&D ;

- Stratégie d'innovation ouverte, soutenue par une R&D exercée dans 3 centres (Oxford, Cambridge, Saclay et Shangaï) et financée par 3 Mds€ d’investissements d’ici 2024 (14,9 % des revenus) : aboutissant à la création d'un portefeuille de 25 médicaments dont 3 enregistrés, accélérée par des acquisitions (7 en 2021) ;

- Stratégie environnementale « Génération Ipsen » : en 2030, recul de 50 % (vs 2019) des émissions de CO2 par les infrastructures et la flotte automobile / point d’étape 2024 : baisse de 21 % des émissions de CO2, de 24 % de la consommation d’eau et hausse de 20 % du volume de déchets traités / intégration depuis 2019 des critères ESG dans les émissions obligataires ;

- Elargissement de la gamme contre les maladies rares (NutropinAct et Increlex).

- Décisions attendues : réglementaires avec Onivyde contre le cancer du poumon aux Etats-Unis et Palovarotène contre la FOP, clinique pour le Cabometyx-atezolizumab contre le cancer du foie.

Défis

- Forte dépendance à 3 médicaments assurant près des 2/3 des ventes : le Dysport (challenger du Botox, commercialisé aux Etats-Unis), le Décapeptyl et la Somatuline ;

- Résultat de l’OPA amicale, qui sera suivie d’une fusion, sur l’américain Epizyme, biopharmaceutique intégrée spécialisée dans les médicaments épigénétiques contre le cancer ;

- Retombées des partenariats avec Genfit autour du méciadament Elifibranor, assorti d’une prise de participation de 8 % et avec Marengo Therapeutics ;

- Après une hausse de 15,2 % des ventes et de 19,9 % du bénéfice net au 1 er semestre, objectifs 2022 rehaussés d’une croissance des ventes de + 7 % et d’une marge opérationnelle de + 36 % ;

- Programme de rachat d’actions.

Une course inéluctable aux nouveaux blockbusters

Le brevet du produit vedette de Merck, l'anticancéreux Keytruda, qui représente plus de 35% de ses ventes, arrive à échéance en 2028. En dépit de la perte, depuis 2019, des brevets de ses trois produits vedette (Avastin, Herceptine, Rituxan) Roche a su, lui, renouveler son portefeuille en mettant sur le marché de nouvelles molécules. Toutefois la découverte et le lancement de nouveaux médicaments sont de plus en plus coûteux. AstraZeneca dépense environ 6 milliards de dollars par an en R&D dans une industrie pharmaceutique où la durée de vie d'un brevet ne dure que dix à quinze ans. Cela amène les laboratoires à se désengager de certaines activités. Ainsi J&J, Pfizer, GSK et, sans doute, Novartis prochainement préfèrent se recentrer sur les médicaments de spécialité et abandonnent toute activité annexe.