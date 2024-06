Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ipsen: extension du partenariat de recherche avec Marengo information fournie par Cercle Finance • 07/06/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - Ipsen annonce étendre son partenariat de recherche en oncologie avec Marengo Therapeutics, pour inclure la technologie innovante 'T-Cell Engager' (TCE) de ce dernier, TriSTAR, susceptible de repousser les limites des TCE classiques.



Les équipes exploreront en priorité leur potentiel dans les tumeurs 'froides'. Conformément aux termes de l'accord, Ipsen assumera la responsabilité de toutes les activités une fois le candidat au développement clinique retenu.



Marengo recevra un paiement initial, ainsi que des paiements complémentaires potentiels qui pourront s'élever jusqu'à 1,2 milliard de dollars au total, en plus du paiement de redevances échelonnées sur les ventes globales.





Valeurs associées IPSEN 123.00 EUR Euronext Paris +0.16%