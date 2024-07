Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ipsen: extension de la collaboration avec Exelixis information fournie par Cercle Finance • 02/07/2024 à 08:18









(CercleFinance.com) - Ipsen fait part de sa décision d'élargir sa collaboration et son accord de licence avec Exelixis, pour le développement de son Cabometyx dans les tumeurs neuroendocrines pancréatiques avancées (TNEp) et extra-pancréatiques avancées (TNEep).



L'accord se base sur les résultats de l'essai de phase III CABINET, mené par l'Alliance for Clinical Trials in Oncology, qui a démontré une amélioration de la survie sans progression pour Cabometyx par rapport au placebo.



Cette décision permet à Ipsen de rechercher des autorisations de mise sur le marché potentielles pour Cabometyx dans le traitement des TNEp et TNEep hors États-Unis et Japon. Le laboratoire soumettra un dossier réglementaire dans l'Union européenne.





