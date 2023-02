Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ipsen: extension d'un partenariat en oncologie information fournie par Cercle Finance • 15/02/2023 à 07:25









(CercleFinance.com) - Ipsen annonce une extension de son partenariat en oncologie avec l'Université de Montréal et IRICoR -une institution du gouvernement canadien-, par la signature d'un accord de licence exclusif et deux nouveaux programmes en phase de recherche.



Par cet accord de licence, fruit d'une collaboration réussie depuis mai 2020, le laboratoire pharmaceutique français gérera désormais l'ensemble des activités de développement et de commercialisation de l'actif sous licence.



Ipsen, l'Université de Montréal et IRICoR poursuivront en outre leur partenariat avec une nouvelle collaboration et une option d'accord de licence pour deux nouveaux programmes d'oncologie en phase de recherche.





