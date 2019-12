Ipsen : Excessivement sanctionné (8F73Z)

(Zonebourse.com)

Le titre Ipsen a été lourdement sanctionné ces dernières séances et apparaît désormais en état de survente à proximité du seuil des 77.9 EUR.

Cette zone de cours, correspondant à une oblique baissière en bleu sur le graphique, pourrait susciter une réaction positive et permettre à la valeur de rebondir en direction des 90 EUR principalement.

Les fondamentaux solides du groupe plaident également en faveur de ce scénario haussier.

On pourra donc acheter le turbo call illimité Commerzbank 8F73Z qui cote 0.75 EUR.

La réalisation de ce scénario permettrait de réaliser un gain de l'ordre de 60% pour ce produit dérivé et le seuil d'invalidation théorique fixé initialement vers 73.5 EUR limitera le risque à 34%.

Nous assurons le suivi des produits proposés et rédigeons une nouvelle recommandation pour la sortie de la ligne (sauf en cas de désactivation). A ce titre, les objectifs et seuils d'invalidation sont indiqués à titre informatif et peuvent évoluer en fonction des conditions de marché et de nos convictions.

Zonebourse.com - Laurent Polsinelli

Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.