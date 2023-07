Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ipsen: évolutions dans les pactes d'actionnaires information fournie par Cercle Finance • 24/07/2023 à 08:53









(CercleFinance.com) - Ipsen fait part de certaines évolutions qui entraineront une simplification du concert entre ses principaux actionnaires, représentant en tout 56,62% du capital et 72,36% des droits de vote, à compter du 19 décembre prochain.



Le pacte d'actionnaires entre Highrock, Beech Tree, MR BMH ainsi que MR Schwabe, FinHestia, Finvestan et Finveska, est renouvelé jusqu'au 19 décembre 2026, alors que celui entre Highrock, Beech Tree et Altawin prendra fin le 19 décembre 2023.



Ces nouvelles stipulations ne modifient pas l'actionnariat détenu par les différentes entités juridiques liées à Anne Beaufour et à Henri Beaufour, et les parties à cet accord renouvelé continueront donc à agir de concert vis-à-vis d'Ipsen.





