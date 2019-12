Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ipsen : en repli de 4% après l'annonce du départ de son DG Cercle Finance • 18/12/2019 à 18:08









(CercleFinance.com) - Nouvelle passe difficile pour les actionnaires d'Ipsen en ce mois de décembre 2019. Moins de 15 jours après une sévère déconvenue clinique sanctionnée par la Bourse, le directeur général (DG) du laboratoire pharmaceutique français, David Meek, a annoncé ce matin son départ dès la fin de l'année. En baisse de près de 4%, l'action Ipsen a perdu plus du tiers de sa valeur en six mois. Rappel de l'épisode précédent : le 6 décembre, le groupe faisait part de la décision de l'autorité sanitaire américaine, la FDA, de suspendre les études cliniques chez les moins de 14 ans d'un de ses candidats-médicaments. Il s'agissait du Palovarotène, molécule rachetée en début d'année à un acteur américain (Clementia) et destinée à lutter contre une maladie orpheline rare, la fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP). La question est d'importance : les perspectives de Somatuline, 'blockbuster' du groupe menacé par la concurrence des biosimilaires, inquiètent, ce qui est de nature à peser sur l'action de la pharma. D'autant qu'Ipsen avait fait des maladies rares - dont la FOP - l'un de ses relais de croissance. Le flux de nouvelles ne s'arrange pas puisque ce matin, on a appris que son patron opérationnel, David Meek, qui avait pris ses fonctions le 18 juillet 2016, les quitterait dès le 31 décembre. L'actuel vice-président et directeur financier, Aymeric Le Chatelier, assumera l'intérim de la fonction. Il n'est pas facile pour un groupe dans la tourmente de 'perdre' sa tête. En outre, la déconvenue sur le Palovarotène ne semble pas être la cause du part de David Meek, qui s'en va prendre, dès 2020, la tête d'un autre société : la biotech FerGene, coentreprise de thérapie génique que viennent juste de constituer la pharma américaine Ferring Pharmaceuticals et la division Santé du capital-investisseur Blackstone, Blackstone Life Sciences. Sachant que FerGene a aussi récemment annoncé des résultats favorables pour l'étude clinique de phase III de son principal candidat-médicament, le nadofaragene firadenovec.

Valeurs associées IPSEN Euronext Paris -4.07%