Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ipsen : en recul sur une dégradation de broker Cercle Finance • 09/01/2020 à 14:15









(CercleFinance.com) - Ipsen recule de 1,8% sous le poids d'une dégradation d'opinion chez Jefferies de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours réduit de 135 à 90 euros, pointant l'incertitude sur le calendrier et l'impact d'une concurrence générique pour Somatuline. Outre cet élément, qui ne devrait pas s'estomper cette année, le broker met en avant le départ du directeur général et l'incertitude accrue sur palovarotene pour les maladies osseuses rares, après la suspension partielle récente par la FDA d'un essai clinique.

Valeurs associées IPSEN Euronext Paris 0.00%