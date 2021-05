Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ipsen : en recul malgré une acceptation par la FDA Cercle Finance • 31/05/2021 à 14:35









(CercleFinance.com) - Ipsen recule de 2% malgré l'annonce que sa demande d'homologation du palovarotène a été approuvée par la FDA des Etats-Unis comme option thérapeutique potentielle dans la fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP). 'L'annonce est positive car elle souligne une nouvelle fois un besoin non couvert et l'absence d'alternative thérapeutique, et car elle rapproche palovarotène de son autorisation de mise sur le marché', juge Oddo BHF qui réaffirme son opinion 'surperformance'. 'Toutefois, il reste des challenges y compris au-delà de palovarotène (générique de Somatuline, M&A, cost saving)', estime néanmoins le bureau d'études, tout en reconnaissant que 'le titre reste peu cher, en absolu comme en relatif'.

Valeurs associées IPSEN Euronext Paris -1.98%