Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ipsen: données encourageantes sur Cabometyx prévues à l'ASCO information fournie par Cercle Finance • 27/05/2022 à 07:25









(CercleFinance.com) - Ipsen annonce que des données encourageantes seront présentées sur son Cabometyx (cabozantinib), pour une variété de types de cancer lors du congrès annuel de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO 2022) qui se tiendra du 3 au 7 juin.



Les données présentées comprendront des résultats sur le cancer du poumon non à petites cellules métastatique, ainsi que les indications établies du carcinome du rein avancé et du cancer de la thyroïde différencié réfractaire à l'iode radioactif.



'Ces données montrent que le potentiel thérapeutique du Cabometyx en tant qu'option thérapeutique clé contre un large éventail de tumeurs continue d'être réalisée', affirme le laboratoire pharmaceutique français.





Valeurs associées IPSEN Euronext Paris 0.00%