Ipsen: données de phase III positives en cancer du pancréas

(CercleFinance.com) - Ipsen annonce que son essai NAPOLI 3 de phase III pour Onivyde dans le schéma thérapeutique NALIRIFOX, a atteint le critère d'évaluation principal de survie globale, démontrant une amélioration clinique et statistique significatives.



Cet essai comparait ce schéma par rapport au nab-paclitaxel en association avec la gemcitabine chez 770 patients non précédemment traités atteints d'un adénocarcinome canalaire pancréatique métastatique (mPDAC).



Le principal résultat d'efficacité secondaire de survie sans progression a aussi montré une amélioration significative par rapport au traitement comparateur, et le profil de tolérance s'est montré comparable à celui observé dans la précédente étude de phase I/II.



Ipsen prévoit de déposer une demande d'autorisation de mise sur le marché auprès de la FDA américaine pour Onivyde. Les résultats de l'essai clinique seront présentés à l'occasion d'une prochaine conférence médicale.





