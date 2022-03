Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ipsen: des données positives pour Autogel/Somatline information fournie par Cercle Finance • 08/03/2022 à 09:27









(CercleFinance.com) - Ipsen fait part de nouvelles données concernant la seringue pré-remplie Somatuline Autogel/Somatline Depot (lanréotide), présentées à la Conférence 2022 de l'ENETS (European Neuroendocrine Tumor Society), qui se tiendra les 10 et 11 mars, à Barcelone.



Ces données ont révélé que les patients traités avec la seringue signalaient moins fréquemment des douleurs au site d'injection durant plus de deux jours par rapport aux patients traités avec octréotide à libération prolongée.



'Les personnes atteintes de tumeurs neuroendocrines gastroentéro-pancréatiques étaient satisfaites de leur expérience d'injection quand le traitement était administré à domicile et estiment avoir un bon niveau de contrôle', ajoute le laboratoire pharmaceutique.





