Ipsen: des données positives en cancer de la prostate

(CercleFinance.com) - Ipsen et Exelixis annoncent que l'étude pivotale de phase III CONTACT-02 a atteint l'un des deux critères d'évaluation principaux, démontrant une amélioration statistiquement significative de la survie sans progression (SSP) lors de l'analyse préliminaire.



Pour rappel, cet essai évalue le cabozantinib (Cabometyx) d'Ipsen en association avec l'atezolizumab par rapport à un deuxième nouveau traitement hormonal chez les patients atteints d'un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration.



Une tendance à l'amélioration de la survie globale (SG) a aussi été observée, mais les données se sont révélées immatures et n'ont pas atteint le seuil statistiquement significatif. Aussi, l'essai se poursuivra jusqu'à la prochaine analyse de la SG comme prévu.



Par ailleurs, les profils d'innocuité de l'association cabozantinib-atézolizumab se sont montrés comparables à ceux habituellement observés en monothérapie, et aucun nouveau signal d'innocuité n'a été identifié avec le traitement combiné.





