Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ipsen : démission du directeur général Cercle Finance • 18/12/2019 à 07:40









(CercleFinance.com) - Ipsen annonce la démission de David Meek de son poste de directeur général : il quittera le conseil d'administration d'Ipsen à compter du 31 décembre 2019 pour poursuivre une nouvelle opportunité professionnelle et rejoindre FerGene en qualité de PDG. Le conseil d'administration a donc décidé de nommer Aymeric Le Chatelier, actuellement vice-président exécutif, directeur financier groupe en tant que directeur général par intérim, en remplacement de David Meek à compter du 1er janvier 2020. La création d'un 'bureau du directeur général' assurera la transition. Le conseil a demandé au comité des nominations, présidé par Carol Xueref, de mener un processus de recherche afin d'identifier le prochain directeur général du groupe biopharmaceutique.

Valeurs associées IPSEN Euronext Paris 0.00%