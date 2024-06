Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ipsen : de retour vers les sommets, vers126E information fournie par Cercle Finance • 12/06/2024 à 12:07









(CercleFinance.com) - Ipsen est de retour vers les sommets et se hisse vers 126E, son meilleur score depuis le 19/09/2023.

Le titre n'est plus qu'à 3% de son zénith des 129,5E du 14/09/2023.





Valeurs associées IPSEN 124.90 EUR Euronext Paris +3.31%