Ipsen : de nouvelles données sur Somatuline Autogel

(CercleFinance.com) - Ipsen a dévoilé lundi les résultats d'une étude de phase II montrant que l'augmentation de la fréquence d'administration de Somatuline Autogel, son traitement contre les tumeurs neuroendocrines, n'affectait pas la qualité de vie des patients. D'après le laboratoire, ces nouveaux résultats révèlent que la qualité de vie est restée stable tout au long de l'étude chez les patients atteints de tumeurs du pancréas et du tube digestif, en dépit d'injections deux fois plus fréquentes par rapport à leur schéma posologique initial. Ces abstracts ont été publiés à l'occasion du congrès de l'ENETS (European Neuroendocrine Tumor Society), précise Ipsen dans un communiqué. Au Royaume-Uni, où l'injection autonome du gel à domicile par le patient ou un partenaire a été approuvée, un impact substantiel en termes de réduction des coûts et des consultations hospitalières a par ailleurs été observé, note le groupe pharmaceutique ce lundi. L'action Ipsen est actuellement en hausse de 0,6% dans un marché parisien en repli de 0,6%.

Valeurs associées IPSEN Euronext Paris +0.57%