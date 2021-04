Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ipsen : croissance organique de 5,5% au premier trimestre Cercle Finance • 22/04/2021 à 08:48









(CercleFinance.com) - Ipsen a annoncé jeudi avoir réalisé une 'solide performance' au cours de son premier trimestre, en dépit d'un environnement qualifié de 'particulièrement difficile' sur fond de crise sanitaire. Le groupe biopharmaceutique a fait état ce matin d'une croissance de son chiffre d'affaires de 5,5% à taux de change constant sur les trois premiers mois de l'année, à 658,5 millions d'euros. En données publiées, ses ventes ressortent en progression de 0,6%. Le laboratoire a également réitéré ses objectifs financiers pour l'ensemble de l'exercice, basés sur le scénario d'une reprise 'progressive' de l'activité mondiale à l'issue de la crise. Dans ce contexte, ses ventes totales sont attendues en hausse d'au moins 4% à taux de change constant cette année, avec une marge opérationnelle qui devrait dépasser 30%, en excluant l'impact éventuel d'investissements additionnels dans le cadre d'innovation externe.

Valeurs associées IPSEN Euronext Paris +0.51%