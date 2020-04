Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ipsen : croissance de 9,6% des ventes au 1er trimestre Cercle Finance • 22/04/2020 à 07:24









(CercleFinance.com) - Le laboratoire pharmaceutique Ipsen annonce avoir poursuivi une solide croissance des ventes au premier trimestre 2020, de 9,6% à 654,6 millions d'euros en données publiées, soit 8,7% à taux de change constant. A changes constants, la médecine de spécialité a progressé de 12,5%, tirée par Somatuline, Cabometyx et Décapeptyl, tandis que la santé familiale a reculé de 21,9%, en raison de la centralisation des achats en réseau hospitalier et de l'impact du Covid-19 en Chine. Ipsen rappelle d'ailleurs avoir suspendu ses objectifs financiers 2020 compte tenu de la pandémie, estimant qu'il 'n'est pas possible, à ce stade, de quantifier l'impact de cette crise sur les états financiers du groupe'.

Valeurs associées IPSEN Euronext Paris +9.60%