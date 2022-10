Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ipsen: croissance de 15% des ventes à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 27/10/2022 à 08:23









(CercleFinance.com) - Le laboratoire pharmaceutique Ipsen fait part d'une croissance de ses ventes totales de 15,5% à 2,21 milliards d'euros au titre des neuf premiers mois de 2022, dont une hausse de 9,5% à taux de change constant.



Il explique que cette progression a été tirée par les plateformes de croissance avec Dysport, Décapeptyl, Cabometyx et Onivyde en hausse de 20,8%, tandis que les ventes de Somatuline sont ressorties en baisse de 2,8%.



Ipsen confirme ses objectifs financiers annuels avec une croissance des ventes totales supérieure à 7% à taux de change constant et une marge opérationnelle des activités supérieure à 36% des ventes totales.





Valeurs associées IPSEN Euronext Paris -4.50%