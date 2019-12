Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ipsen : coup de tabac, plonge de -25% vers 73,8E Cercle Finance • 06/12/2019 à 10:05









(CercleFinance.com) - Ipsen plonge de -25% vers 73,8E une semaine après avoir culminé sous 105,5E... et gagné 25% en 2 mois depuis un plancher de 84E. Le titre retrouve des niveaux plus observés depuis le 2 février 2017. Le titre pourrait aller combler le 'gap' des 68,99E du 4 janvier 2017 avant de retrouver le palier de soutien des 68,5E de décembre 2016.

Valeurs associées IPSEN Euronext Paris -13.62%