Ipsen : collaboration avec Exelixis dans une étude

(CercleFinance.com) - Ipsen annonce avoir exercé son option de collaboration avec Exelixis, dans l'étude pivotale de phase III COSMIC-311, qui évalue Cabometyx 60 mg chez des patients atteints d'un cancer de la thyroïde différencié (DTC) réfractaire à l'iode radioactif. Cette décision se base sur les résultats intermédiaires qui ont révélé que l'un des deux critères d'évaluation principaux consistant à démontrer une amélioration significative de la survie sans progression a été atteint. La participation d'Ipsen à la collaboration lui permettra d'accéder à l'ensemble des résultats des études pour appuyer les futures soumissions réglementaires potentielles. Les résultats détaillés seront présentés lors de la réunion annuelle de l'ASCO 2021, début juin.

Valeurs associées IPSEN Euronext Paris +0.35%