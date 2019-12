Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ipsen : cassure des 78,4E de mauvais augure. Cercle Finance • 18/12/2019 à 09:52









(CercleFinance.com) - Ipsen chute de -4% vers 76,7E sur l'annonce de la démission de David Meek de son poste de directeur général. Le titre enfonce son récent plancher des 78,4E et pourrait retracer dans la foulée son 'plus bas' annuel intraday des 73,8E du 6 décembre (consécutifs à l'ouverture d'un gros 'gap' sous 97,3E

Valeurs associées IPSEN Euronext Paris -3.25%