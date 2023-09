Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ipsen: bien orienté avec un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 12/09/2023 à 15:30









(CercleFinance.com) - Ipsen grimpe de 4% et signe ainsi l'une des plus fortes hausses du SBF120, avec le soutien d'UBS qui relève sa recommandation de 'neutre' à 'achat' et son objectif de cours de 113 à 150 euros, sur le titre du laboratoire pharmaceutique.



Voyant dans Ipsen un 'profil de croissance supérieur mais se traitant avec une décote', le broker perçoit 'davantage de place pour une revalorisation car Ipsen démontre continuellement sa capacité de réapprovisionnement de son pipeline'.





Valeurs associées IPSEN Euronext Paris +3.18%