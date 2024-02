Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ipsen: baisse de 13% du BPA annuel information fournie par Cercle Finance • 08/02/2024 à 08:55









(CercleFinance.com) - Ipsen publie au titre de 2023 un BPA des activités en baisse de 13% à 9,15 euros, et une marge opérationnelle des activités en recul de 4,9 points à 32% 'dans un contexte d'investissements accrus en R&D principalement liés aux récentes acquisitions'.



A 3,13 milliards d'euros, les ventes totales du laboratoire pharmaceutique ont augmenté de 6,7% à taux de change constant (+3,4% en données publiées), tirées par les performances des plateformes de croissance et la contribution des nouveaux médicaments.



Pour 2024, Ipsen vise une croissance des ventes totales supérieure à 6% à taux de change constant et une marge opérationnelle des activités d'environ 30% incluant l'impact de quatre lancements potentiels et d'un portefeuille de produits R&D renforcé.





Valeurs associées IPSEN Euronext Paris -3.83%