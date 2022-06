Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ipsen: avis positif dans l'incontinence urinaire information fournie par Cercle Finance • 09/06/2022 à 12:00









(CercleFinance.com) - Ipsen annonce que son Dysport a reçu un avis positif des autorités européennes dans la prise en charge de l'incontinence urinaire chez les adultes présentant une hyperactivité neurologique du détrusor due à une sclérose en plaques ou à une blessure médullaire.



Cet avis positif permet désormais aux autorités de santé de chaque pays européen d'accorder des autorisations de mise sur le marché nationales. Par ailleurs, Ipsen se dit actuellement en voie d'obtenir des approbations en dehors de l'Union européenne.



Cette demande d'autorisation s'est basée sur les données du programme clinique de phase III CONTENT, qui a montré que Dysport diminuait les épisodes d'incontinence, la pression du détrusor et augmentait la capacité vésicale par rapport au placebo.





