Ipsen : autorisation étendue pour Dysport au Royaume Uni

(CercleFinance.com) - Ipsen annonce que la MHRA au Royaume Uni a étendu l'autorisation pour Dysport au traitement symptomatique de la spasticité focale des membres supérieurs chez les patients pédiatriques atteints de paralysie cérébrale, âgés de deux ans et plus. Cette autorisation s'appuie sur l'étude de phase III qui a démontré que Dysport réduit les symptômes de la spasticité chez les enfants âgés de deux ans et plus, selon l'échelle d'Ashworth modifiée (MAS). Aucun nouveau problème de sécurité n'a été identifié. 'Selon les estimations au Royaume Uni, un enfant sur 400 naît avec une paralysie cérébrale, 75 à 91% d'entre eux présentant un type spécifique appelé paralysie cérébrale spastique', souligne le laboratoire français.

